Acil servis gururu

1 Şubat 2019 tarihinde faaliyete geçen Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, kuruluşunun 2. yılında gelişimini hızla sürdürüyor. Acil Tıp Kliniği, 8 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisinin yanı sıra bünyesindeki 35 yatak ve son teknoloji ekipmanlarla Balıkesir ve çevre illerden vatandaşlara hizmet veriyor.



Kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığından Balıkesir’deki ilk 3. Seviye Acil Servis tescilini alan BAÜN Acil Servisi, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca acil tıp uzmanlık eğitimi için yetkilendirilen Balıkesir’deki ilk ve tek acil tıp kliniği olarak da ilk uzmanlık öğrencilerini yakın zamanda kabul etti. 4 uzmanlık öğrencisi bulunan klinik için, 2021 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamında da 15 yeni asistan kadrosu açıldı.



‘Ortalamanın üzerinde’



Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Acil Servisimiz, başta Balıkesir olmak üzere çevre illere de hizmet vermektedir.



Yılda yaklaşık 50 bin hastaya hizmet veren acil servisimizde Türkiye ortalamasının çok üzerinde yatış oranı mevcuttur. Bu durum, acil servisimize başvuran hastaların özellikli olduğunu göstermektedir. Yakın dönemde yoğun bakım ünitesini açmayı planlıyoruz” dedi.