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    05.02.2020 - 07:00 |

    Acil toplanma alanları hazır

    Edremit Belediyesi ve Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ilçede olası bir doğal afet durumuna karşı acil toplanma ve barınma alanlarını güncelledi.

    Acil toplanma alanları hazır

    Edremit Belediyesi ve Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ilçede olası bir doğal afet durumuna karşı acil toplanma ve barınma alanlarını güncelledi. 111 acil toplanma ve 15 barınma alanlarına, toplanma alanları ve barınma alanlarını gösteren tabelalarının koyulması kararı alındı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, olası bir doğal afet durumunda vatandaşların güvenliğini sağlayabilmek için belediye olarak üstlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti, “Doğal afetlerin ne zaman yaşanacağını ne yazık ki bilemiyoruz. AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışmayla olası bir afet durumuna karşı ön hazırlığımızı yaptık. Edremit’in acil toplanma ve barınma alanları güncellenmiş şekilde hazır” dedi.

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