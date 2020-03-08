Açılışın geliri TSK’ya gidecek!

Karşıyaka Bostanlı’da 9 Mart Pazartesi günü hizmete girecek olan Tarihi Oltu Cağ Kebapçısı, açılışının gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlayacak. İşletme yetkilileri, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü Bahar Kalkanı Harekâtı nedeniyle, 9 Mart’ta gerçekleşecek açılıştan elde edilecek gelirin TSK’ya aktarılacağını belirtti.



‘Vefa borcu’



Suriye’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dileyen yetkililer, “Açılış organizasyonumuzu şehit haberlerimizden dolayı iptal ettik. Daha sade bir açılış yapma kararı aldık. Açılış günündeki gelirimizi, güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve hiçbir türlü vefa borcumuzu ödeyemeyeceğimiz şehit ailelerine bağışlayacağız.



Sevenlerimizden tek isteğimiz, açılışımıza çelenk göndermek yerine, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağış yapmalarıdır” ifadelerini kullandı. Tarihi Oltu Cağ Kebapçısı, 1811 Sokak, No: 8/A Bostanlı adresinde 9 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de kapılarını açacak.







