Acıpayam çıkarması

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam’ı ziyaret ederek yatırım ve çalışmaları inceledi. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Zolan, “El ele, gönül gönüle bu işlerin üstesinden geldik, gelmeye de devam edeceğiz” dedi. Depremzedeler için yapılan TOKİ konutları hakkında da bilgi alan Zolan; Akalan, Kelekçi, Aliveren, Apa ve Yeşilyuva mahallelerinde de üreticilerle buluştu. Zolan’a Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da eşlik etti. Şevkan, Başkan Zolan’a hizmetleri için teşekkür etti.