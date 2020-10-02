85,74BİST1.1440.00EURO9.100.06USD7.750.14ALTIN473.941.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ada paylaşılamıyor
    ABONE OL
    02.10.2020 - 07:00 |

    Ada paylaşılamıyor

    Kuşadası Türkiye’nin yaşanabilir kentleri arasında adını üst sıralara yazdırdı.

    Ada paylaşılamıyor

    Kuşadası Türkiye’nin yaşanabilir kentleri arasında adını üst sıralara yazdırdı. Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’nin işbirliğinden doğan uyum hizmet olarak geri döndü. İlçenin yeşili koruyan, doğa dostu projelerle ön plana çıkan konut üreticilerinden büyük ilgi görmesi, arsaların da değerlenmesini sağladı. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde yaşayanlar ilçeden villa, ev ve nitelikli konut almak için sıraya girdi. Kuşadası’nın nüfusu 117 binden 424 bine çıktı. Başkan Ömer Günel, “Kentin marka değeri her geçen gün daha da yükselecek” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Sıradaki Haber