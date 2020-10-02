Ada paylaşılamıyor

Kuşadası Türkiye’nin yaşanabilir kentleri arasında adını üst sıralara yazdırdı. Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’nin işbirliğinden doğan uyum hizmet olarak geri döndü. İlçenin yeşili koruyan, doğa dostu projelerle ön plana çıkan konut üreticilerinden büyük ilgi görmesi, arsaların da değerlenmesini sağladı. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde yaşayanlar ilçeden villa, ev ve nitelikli konut almak için sıraya girdi. Kuşadası’nın nüfusu 117 binden 424 bine çıktı. Başkan Ömer Günel, “Kentin marka değeri her geçen gün daha da yükselecek” dedi.