Ada ‘tek yön’e geçiyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu ‘tek yön’ uygulamasıyla çözmeye çalışacak. Kuşadası’nın ana arterlerinde 22 Mart Pazar günü yaşama geçirilecek olan uygulamayla ilgili olarak uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun zamandır sürdürülen projelendirme ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. İki belediyenin, özellikle belirli saatlerdeki ve yaz aylarındaki yoğunluğa son vermek için hazırladığı projeyle, trafik sorununun azaltılması amaçlanıyor.

Yaya öncelikli düzen

Sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları tarafından da desteklenen Trafik Sakinleştirme Projesi’yle, Atatürk, Candan Tarhan ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin önemli güzergâhlarında tek yön uygulamasına geçilecek.

Tek yön uygulamasıyla, kaldırımların genişlemesi, mevcut otopark alanlarının yüzde 45 oranında artması, trafikte harcanan sürenin ve emisyonun azalması, yakıt tasarrufu yapılması, projelendirilen tüm güzergâhlarda bisiklet yolları oluşturulması hedeflendi. Yaya öncelikli olarak planlanan düzenle; başta yaşlı, engelli, bebekli kadın ve çocuklar olmak üzere tüm yayaların güvenliğinin üst düzeyde sağlanması öngörülüyor.

Denizle bütünleşiyor

Ada’nın yıllardır trafik ve otopark sorunu olduğuna dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlgili sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu ve kamu kurumlarınca da destek gören projemizi 22 Mart’ta yaşama geçiriyoruz. Kısa vadede merkezdeki trafik sorununu ortadan kaldırmayı, uzun vadede de sahil şeridi başta tüm güzergâhlarda oluşturulacak bisiklet yollarıyla bisikleti alternatif bir araç olarak ulaşıma dahil etmeyi hedefliyoruz. Deniz ile kent merkezini de bütünleştirmek istiyoruz” dedi.

YENİ GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı, Hastane yönünden Liman yönüne doğru, Candan Tarhan Bulvarı, Belediye yönünden Hastane yönüne doğru, Kaptanoğlu Sokak, Atatürk Bulvarı’ndan giriş olacak şekilde, 50. Yıl Caddesi’nden İnönü Bulvarı, Gençlik Caddesi ve Bahçearası Sokak doğu yönüne doğru, İnönü Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ile Belediye arasında kalan bölümü Belediye yönüne doğru, Adnan Menderes Bulvarı Candan Tarhan Bulvarı yönüne doğru, Rıza Saraç Sokak, Candan Tarhan Bulvarı’ndan giriş olacak şekilde, Gençlik Caddesi Atatürk Bulvarı’ndan giriş olacak şekilde Candan Tarhan Bulvarı yönüne tek yön olacak.

ÇİFT YÖN UYGULANACAK OLAN GÜZERGÂHLAR: Atatürk Bulvarı’nın Mahmut Esat Bozkurt Caddesi ile Kemal Arıkan Sokak arasında kalan bölümü, Hüseyin Reis Sokak, Candan Tarhan Bulvarı’nın Rıza Saraç Caddesi ile Günhan Arın Bulvarı arasında kalan bölümü.