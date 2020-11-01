Ada, teyakkuzda

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye yardım yağdı. Deprem, Kuşadası’nda da hissedildi. Ada’da 35 kişi hafif yaralandı, 4’ü ağır 100 binada hasar oluştu. Türkmen Mahallesi’ndeki Yalçındağ Sitesi evlerin kolon ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle AFAD ve AKE görevlilerinin gözetiminde tamamen boşaltıldı. Aydın Büyükşehir ile Kuşadası belediyeleri kriz masası oluşturdu. Ağır hasarlı olduğu belirlenen evlerin tahliyesini sağlayan ekipler, ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlar ile engelli bireyleri de otel ve tatil köylerine yerleştirdi. Geceyi sokakta geçirenler için İkiçeşmelik Mahallesi’nde 4 sahra çadırı ile 30 normal çadır kuruldu. Kuşadası Belediyesi ayrıca, geceyi dışarda geçiren vatandaşlar için kentin 3 noktasında sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu.

24 saat görevde

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte geceyi parklarda ve açık alanlarda geçiren vatandaşları ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halkın yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Günel, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, “Kuşadası’nda herhangi bir can kaybı, bir çökme ihbarı henüz almadık. Ancak maddi hasarlı alanlarımız var. Ekiplerimizin tamamı sahada. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinize girmeyin. Bize güvenin. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yine yalnız bırakmayacağız. Biz sizler için 24 saat görevimizin başında olacağız” dedi.

Başkan Çerçioğlu da, vatandaşlarla tek tek ilgilendi; yanlarında olduklarını belirtti. Öte yandan Kuşadası Belediyesi, İzmir’e destek olmak amacıyla çalışma başlattı. Belediye Başkanı Ömer Günel ile temasa geçen AKUT Kuşadası ekibi, göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir’e hareket etti.