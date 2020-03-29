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    29.03.2020 - 00:02 |

    Ada, tiyatroya doyacak

    Tiyatroya gönül vermiş herkesin gününü kutlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sanat aydınlanmanın yolunu açar. Bizler de güzel bir geleceği ancak sanatla elde edebiliriz” diye konuştu

    Ada, tiyatroya doyacak

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kurum olarak tiyatroya verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Günel, Kuşadası’nda her kesimden vatandaşı tiyatroyla buluşturmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

    Etkinlikler iptal

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Başkan Günel, sözlerine şöyle devam etti: “Tiyatro binlerce yıldır insanları bir araya getiren, toplumlara ışık tutmuş önemli bir sanat dalıdır.

    Geçtiğimiz ay göreve başlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel sanat Yönetmeni Mehmet Turan ile birlikte bu özel gün için çeşitli etkinlikler planlamıştık.
    Fakat içinden geçtiğimiz bu zor süreç nedeniyle etkinlikleri de iptal etmek zorunda kaldık. Fakat gelecek güzel yarınlarda, tüm hemşehrilerimize tiyatro dolu günler yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Sanat aydınlanmanın yolunu açar. Bizler de güzel bir geleceği ancak sanatla elde edebiliriz.”

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