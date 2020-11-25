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    HaberlerEge Haberleri Adabahçe’nin ürünleri İstanbul’da
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    25.11.2020 - 00:04 |

    Adabahçe’nin ürünleri İstanbul’da

    Kuşadası Belediyesi’nin yerel tarımsal üretimi geliştirmek ve vatandaşın sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmalarını sağlamak amacıyla yaşama geçirdiği Adabahçe’de yetişen organik ürünler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak marketlerde yerini alacak.

    Adabahçe’nin ürünleri İstanbul’da

    İstanbulluların, Kuşadası’nda yetişen sağlıklı ve organik ürünlere ulaşmalarına katkı sağlayacakları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Büyük emek harcayarak Adabahçe’de yetiştirdiğimiz organik ve sağlıklı ürünler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul genelinde açmayı planladığı 200 markette satışa sunulacak. Bu çalışma Millet İttifakı belediyelerinin arasındaki uyumun büyük bir yansımasıdır. Dayanışmamız her alanda artarak devam edecek. Kuşadası’nın ürünlerini ülkemizin birçok noktasına ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

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