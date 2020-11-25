Adabahçe’nin ürünleri İstanbul’da

İstanbulluların, Kuşadası’nda yetişen sağlıklı ve organik ürünlere ulaşmalarına katkı sağlayacakları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Büyük emek harcayarak Adabahçe’de yetiştirdiğimiz organik ve sağlıklı ürünler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul genelinde açmayı planladığı 200 markette satışa sunulacak. Bu çalışma Millet İttifakı belediyelerinin arasındaki uyumun büyük bir yansımasıdır. Dayanışmamız her alanda artarak devam edecek. Kuşadası’nın ürünlerini ülkemizin birçok noktasına ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.