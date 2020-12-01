Ada’da 200 çifte sözleşme kitapçığı

Kuşadası Belediyesi, evliliğe ilk adımını atan çiftlere İstanbul Sözleşmesi’nin ayrıntılarını anlatan kitapçığı 200 çifte ulaştırdı. Mor renkli kitapçıkta, sözleşmenin amacı, maddeleri, kapsamı, şiddet türleri, şiddete maruz kalan kişilerin hakları ve şiddete uğramış bir kadının hukuki olarak izleyebileceği yollar anlatılıyor. Ayrıca kitapçıkta sözleşmenin tamamını okumak isteyenler için QR kodu da bulunuyor. Son sayfada ise şiddet gören kadınların başvurabileceği merkezler ve bu merkezlere ait iletişim bilgileri yer alıyor. Kitapçığı, evlilik cüzdanı ile birlikte Başkan Günel’in elinden alan çiftler, şiddete uğrayan kadınların haklarını bilmeleri açısından uygulamanın çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Günel, “Günümüzde daha çok çoğalan ve kontrolden çıkan, kadınların yaşam haklarına karşı gerçekleştirilen saldırılar için İstanbul Sözleşmesi’nin kurallarını arttırmak yerine mevcut kurallarının azaltılması kabul edilemez bir harekettir” diye konuştu.