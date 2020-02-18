Ada’da CHP maviyi seçti

CHP Kuşadası Kadın Kolları Kongresi yapıldı. İki listeyle gidilen seçimleri mavi rengin temsil ettiği Ayşegül Dağlı kazandı. Dağlı, 548 oyla mor listenin adayı Olcay Aras’ı geçti. Kongreye katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Seçilmiş olan kadın kolları başkanımın liderliğinde örgüt çalışmasını yürütmeliyiz. Çünkü unutmamalıyız ki CHP, ulusal iktidara yürüyor. Kendi seçimlerimizde zaman ve enerji kaybederek iktidar yürüyüşündeki enerjimizi asla azaltmamalıyız” diye konuştu. Öte yandan Kuşadası Belediyesi, vatani görevlerini yapmak için askere gidecek gençleri yalnız bırakmadı.