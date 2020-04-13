Ada’da dayanışma

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Başkan Günel, “Siz evde kalın, bizler her zaman yanınızdayız” dedi.

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın 11-12 Nisan günlerinde 31 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle beraber kentte yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için seferberlik başlattı. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki unlu mamul imalatı yapan fırınlarla koordineli bir şekilde kent sakinlerinin ekmek taleplerini karşılamak için çalıştı. Ayrıca Güvercin Masa birimine bağlı olarak çalışan ekipler kendilerine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşan vatandaşların ilaç ve benzeri ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte kapılarına kadar götürüyor.

Bir telefon yeter

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ise mahalleleri dolaşarak 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere sıcak çorba dağıtmaya devam ediyor.

Bu zor günlerde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için görev başında olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimizdeki fırıncılar, mobil araçları ile mahalle mahalle dolaşarak ekmek satışlarını gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın diğer acil ihtiyaçları için Güvercin Masa hizmetinizde olacak. 444 71 14 nolu çağrı merkezimiz, 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Siz evde kalın, bizler her zaman sizin yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Dostlarımızı unutmadılar





Kuşadası Belediyesi, koronovirüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Bu kapsamda ekipler sokak hayvanlarının yoğunlukla bulunduğu noktalara mama ve su takviyesinde bulundu. Hayvan dostu politikalarıyla tanınan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kötü günlerden geçerken en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Koronavirüs salgının hayatımızı çıkmaza soktuğu ilk günlerden itibaren can dostlarımızı da yalnız bırakmadık. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryaların beslediği can dostlar için mama topladık, aç kalmalarını engelledik” dedi.

Daha yeşil bir kent

Kuşadası Belediyesi’nin ‘Daha Yeşil Bir Çevre’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ot biçme, peyzaj düzenleme, park temizliği, ağaç budama gibi işlere devam ediyor, iki parkın yenileme bir yeni parkın ise yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, köprülü kavşakları ve refüjlerin de ot biçme ve peyzaj çalışmalarını yapıyor.