Ada’da herkes için sağlıklı gıda

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, 2,5 ayda 288 aileye nakdi yardımda bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 11 Mart- 7 Haziran tarihleri arasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere toplam 182 bin 900 lira nakdi yardım yaptı. Ayrıca Başkan Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında yardımseverlerin katkısıyla hazırlanan 7 bin 963 gıda paketinden 5 bin 137’si ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

‘Mağduriyete son’

Gıda paketlerinin dağıtımının sürdüğünü beliten Günel, “Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı dördüncü belediysi seçilen Kuşadası, sosyal belediyecelikten öden vermeyecek. Bir tek hemşehrimizin bile mağdur olmaması için salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimi geliştirmek için “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganı ile hayata geçirdiği “Adabahçe” projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayacak olan “AdaMarket Ekspres” isimli aracı tanıttı.

Kuşadası’na ek kaynak yaratacak bir projeye imza atmak istediklerini belirten Günel, “Adabahçe projesi sayesinde artık üreticinin malını satamama gibi bir sıkıntısı kalmayacak. Ürünü tarladan alıp mümkün olan en ucuz şekilde sofraya kadar ulaştıracağız. Ayrıca proje kapsamında geçen hafta domates, biber, patlıcan, salatalık, acur gibi yerel ürünlerin fideleri dikildi. Tüm sebze, meyve ve ambalajlı gıdaların yer aldığı aracımız, haftanın yedi günü mahalleleri dolaşacak. Amacımız kesinlikle esnaf ile rekabete girmek olmayacak” dedi.

EKSPRES HİZMET...

20 çeşit gıda maddesinin yer aldığı özel tasarıma sahip AdaMarket Ekspres aracı, haftanın 7 günü 11.00-20.00 saatleri arasında, özel durak alanlarında hizmet verecek. Halka ucuz ve hijyenik gıda ürünlerini pazarlayacak olan araçta bölgeye ait zeytinyağı, bal ve çeşitli baharatlar da yer alıyor.