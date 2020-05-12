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    12.05.2020 - 07:00 |

    Ada’da kutlama

    Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü çalışanları, Anneler Günü nedeniyle evde bakım ve ücretsiz çorba hizmetinden yararlanan anneleri unutmadı, çiçek maske ve çeşitli hediyeler verdi.

    Ada’da kutlama

    Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü çalışanları, Anneler Günü nedeniyle evde bakım ve ücretsiz çorba hizmetinden yararlanan anneleri unutmadı, çiçek maske ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretten ve gördükleri ilgiden son derece memnun olan anneler ise Başkan Ömer Günel’e ve çalışanlara teşekkür etti. Ayrıca Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile birlikte CHP’nin Kuşadası’ndaki en yaşlı üyesi Mübahat Demir’e Anneler Günü ziyaretinde bulundu. Demir’in Anneler Günü’nü kutlayan ve elini öpen Başkan Günel, “Kendisine ve tüm annelerimize sağlık ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyoruz” dedi. Öte yandan Kuşadası Belediyesi uzun bir aradan sonra 4 saatliğine de olsa sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara maske dağıttı. Belediye bandosu, kentin en işlek yerleri olan Atatürk Bulvarı, Sağlık Caddesi, Kervansaray önü ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda vatandaşlara moral konseri verdi.

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