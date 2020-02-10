Ada’da liyakat sözü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2004-2009 döneminde, işlerine haksız yere son verilen 111 belediye çalışanıyla kahvaltıda buluştu. İşçilerin sorunlarını tek tek dinleyip not alan Günel, “Personele ihtiyaç duyduğumuz her fırsatta, liyakat ve adalet kurallarına bağlı kalarak yanınızda olmaya devam edeceğim. Aranızdan ilk etapta 9 kişiyi değerlendirdik. İlerleyen günlerde fırsat doğarsa yine önceliği sizlere vereceğim. Ayrıca başka sektörlerde işe girmek isteyenlere referans olmaya hazırım” dedi.

Değerlendirme yapıldı

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nın genel ve yerel parti politikaları ile yerel yönetim çalışmalarının değerlendirdiği toplantıya da katılan Günel, “Salona girerken çok büyük bir enerji hissettim. CHP Ailesi’nin üyesi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.