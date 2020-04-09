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    HaberlerEge Haberleri Ada’da olağanüstü toplantı
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    09.04.2020 - 00:02 |

    Ada’da olağanüstü toplantı

    Kuşadası Belediye Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkate alınarak Kervansaray’da olağanüstü toplandı.

    Ada’da olağanüstü toplantı

    Meclise katılım sağlayanların girişte Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından ateşleri ölçüldü. Meclis üyelerine ayrıca maske ve dezenfektan kitleri dağıtıldı.

    Önemli kararlar

    Altı gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste ilçe için önem arz eden kararlar alındı. Koordinasyon İşleri Müdürlüğü için ayrılan 377 bin liralık bütçe kalemlerinin, yeni kurulacak olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne aktarılmasıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik eğitimler konuları karara bağlandı. Ayrıca mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kullanılan Balıkçılar Kahvesi’nin yeniden ihale edilmesi ile ilgili olarak Başkan Ömer Günel ve Belediye Encümeni’ne yetki verildi.

    Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan bir diğer önemli karar ise seyyar ücretleri ile ilgili oldu. Seyyar uygulamasını yüzde 80 oranında azaltacaklarını belirten Günel, “Seyyar tezgah sahiplerinden mal beyanı aldık ve ekonomik durum araştırması yaptık. Belirlenen tezgahları ihtiyaç sahiplerine vermek için titizlikle çalıştık” dedi.

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