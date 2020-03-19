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    HaberlerEge Haberleri “Ada’da ölüm haberi gerçeği yansıtmıyor”
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    19.03.2020 - 07:00 |

    “Ada’da ölüm haberi gerçeği yansıtmıyor”

    “Son 12 saat içinde Kuşadası’nda koronavirüs vakası tespit edildi” iddialarını yalanlayan Başkan Günel “Resmi olarak açıklanan vaka yok. Kaynağı ve ciddiyeti belli olmayan bilgilere itibar edilmemeli” dedi

    “Ada’da ölüm haberi gerçeği yansıtmıyor”

    Son 12 saat içinde Kuşadası’nda koronavirüs vakası tespit edildi iddiaları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yalanlandı. COVİD-19 salgını sebebiyle alınabilecek tüm tedbirlerin alındığını belirten Başkan Günel, “Bu ölümün Kuşadası ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece haberin arkasında Kuşadası fonu kullanılmıştır maalesef. İkinci bir konu, bazı yerel basın mensubu olduğunu söyleyen arkadaşlarımız, sanki burada koronadan bir ölümün gerçekleştiğini, 70’li yaşlarda gerçekleşen bu ölümün korona şüphesiyle Ankara’ya gönderildiği gibi bir takım senaryolarla maalesef yine Kuşadası’nın ismini olumsuz şekilde ifade etti. Bu da gerçek dışıdır. Kentimizde yaşlı bir kişinin ölümü gerçekleşmiştir. Ama hiçbir şekilde koronavirüsü tespiti yoktur. Bu konuda Ankara’ya gönderilmiş herhangi hasta da yoktur. Başhekimimiz ve kaymakamımızla yaptığımız görüşmelerde ortaya atılan iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.

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