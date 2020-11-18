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    HaberlerEge Haberleri Ada’da öncelik halkın sağlığı...
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    18.11.2020 - 00:04 |

    Ada’da öncelik halkın sağlığı...

    Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

    Ada’da öncelik halkın sağlığı...

    Fırın, market ve restoranlarda yapılan denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve ambalajlarının kurallara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarıldı, çalışanlardan koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaları istendi. Halk sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Hiç kimsenin hemşerilerimizin sağlığıyla oynamasına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

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