BİST118.3990.00EURO7.780.03USD6.860.06ALTIN397.640.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ada’da sanatla dolu akşamlar...
    ABONE OL
    14.07.2020 - 07:00 |

    Ada’da sanatla dolu akşamlar...

    Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli etkinliğin ikinci hafta konuğu fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu.

    Ada’da sanatla dolu akşamlar...

    Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli etkinliğin ikinci hafta konuğu fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu. Turgut, meslek hayatı boyunca başından geçen anılarını anlattı. Programa katılan Başkan Günel, “Organizasyon ağustos ayı ortasına kadar devam edecek” diye konuştu.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

    LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Ayasofya’ya namaz turları başladı

    Ayasofya’ya namaz turları başladı

    Sıradaki Haber