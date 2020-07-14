14.07.2020 - 07:00 |
Ada’da sanatla dolu akşamlar...
Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli etkinliğin ikinci hafta konuğu fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu.
Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mehtap Meral ile Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli etkinliğin ikinci hafta konuğu fotoğrafçı Mehmet Turgut oldu. Turgut, meslek hayatı boyunca başından geçen anılarını anlattı. Programa katılan Başkan Günel, “Organizasyon ağustos ayı ortasına kadar devam edecek” diye konuştu.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.