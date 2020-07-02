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    02.07.2020 - 02:34 |

    Ada’da ücretsiz su sporları kursu

    Kuşadası Belediyespor, kadın, çocuk ve gençleri sporun farklı dallarıyla buluşturmaya devam ediyor.

    Ada’da ücretsiz su sporları kursu

    Kulüp bünyesinde, çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan yüzme kursunun kayıtları başladı. Kulüp bünyesindeki deneyimli eğitmenler tarafından Ada Kültür Merkezi’nde verilecek olan yüzme kursunun kayıtları başladı. Kurslara, 2005-2013 yılları arasında doğan tüm çocuklar katılabilecek. Belediye, çocuklara yönelik verdiği yüzme kursunun yanı sıra kadınlar için de plates derslerine başladı. Kadınlara sporu sevdirme amacıyla ücretsiz düzenlenen kurslar, Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda hafta içi her gün veriliyor.

    Başkan Ömer Günel, “Virüs sebebiyle çok zor günler geçirdik. Uzman eğitmenler gözetiminde sosyal mesafe kuralına uyularak verilen spor eğitimleri sayesinde hem kadınlarımız hem de çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken, spor yapma alışkanlığını da kazanmış olacak. Hedefimiz daha sağlıklı bireylerin yaşadığı bir kent oluşturmak” diye konuştu.

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