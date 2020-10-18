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    HaberlerEge Haberleri Ada’daki okullar sağlıklı ve güvenli
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    18.10.2020 - 00:02 |

    Ada’daki okullar sağlıklı ve güvenli

    Kuşadası Belediyesi; Güzelçamlı, Davutlar ve merkeze uzak tüm mahalleler ile ilçe merkezindeki tüm okullara dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

    Ada’daki okullar sağlıklı ve güvenli

    Yüz yüze eğitimin başladığı 46 okuldaki hijyen çalışmalarına destek olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Yüz yüze eğitimin başladığı günden itibaren eğitim kurumlarımıza öğrencilerimiz için 13 bin 850 adet maske dağıttık. İlaçlama ekiplerimiz de kentimizdeki eğitim kurumlarını her çarşamba günü dezenfekte ediyor” diye konuştu.

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