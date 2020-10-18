Ada’daki okullar sağlıklı ve güvenli

Yüz yüze eğitimin başladığı 46 okuldaki hijyen çalışmalarına destek olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Yüz yüze eğitimin başladığı günden itibaren eğitim kurumlarımıza öğrencilerimiz için 13 bin 850 adet maske dağıttık. İlaçlama ekiplerimiz de kentimizdeki eğitim kurumlarını her çarşamba günü dezenfekte ediyor” diye konuştu.