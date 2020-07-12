Ada’dan İzmir’e dost eli uzandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Onkoloji, Hematoloji ve Gastroenteroloji bölümlerinde yatmakta olan çocuk hastaların maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Türkiye’nin çocuk maskesi üreten ilk belediyesi olan Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Emek Atölyesi’nde dikilen 8 bin adet çocuk maskesi ile 2 bin adet yetişkin maskesini Bilim Dalı EÜ Tıp Fakültesi Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Lösemili Çocuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar’a teslim etti.



Günel’e duyarlılığı için teşekkür eden Prof. Dr. Karapınar, “Çocuklarımızın pandemi döneminde artan maske ihtiyaçlarına sessiz kalmadığı için Başkan Günel’e teşekkür ediyoruz” dedi.



‘İlk belediyeyiz’



Çocukların sağlığının ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Günel de, “Türkiye’de çocuk maskesi üreten ilk belediyeyiz. İzmir’den böyle bir ihtiyaç olduğuna dair bilgi elimize ulaşır ulaşmaz harekete geçtik ve kısa sürede 8 bin çocuk maskesinin üretimini gerçekleştirdik. Miniklerimize acil şifalar ve maskeye ihtiyaç duymayacakları güzel günler diliyorum” şeklinde konuştu.