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    HaberlerEge Haberleri Adagöl’de bakım zamanı
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Adagöl’de bakım zamanı

    Kuşadası’nda, her yıl binlerce kişinin temiz hava almasına ve aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan Adagöl Mesire Alanı, bakıma giriyor.

    Adagöl’de bakım zamanı

    Kuşadası’nda, her yıl binlerce kişinin temiz hava almasına ve aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan Adagöl Mesire Alanı, bakıma giriyor. Çalışmalar, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı ağaç budama ve ot biçme işlemiyle başladı. Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için piknik masaları, kamelyalar ve mangallar yenilenip, sayıları artırılacak. Yine mesire alanı içerisindeki eskiyen çocuk oyun grupları yenisiyle değiştirilecek.

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