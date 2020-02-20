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    20.02.2020 - 07:00 |

    Adalet Bakanı devreye giriyor

    AK Partili vekiller ve CHP’li belediye başkanı, Buca Cezaevi’nin kaldırılmasına yönelik projelerini Ankara’ya iletti. Olumlu geçen görüşmeden, sürece destek kararı çıktı

    Adalet Bakanı devreye giriyor

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve CHP’li Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yer aldığı heyet, Buca Cezaevi’nin kaldırılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le görüştü. Sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Dağ, “İzmir için, Buca için oldukça önemli olan bu çalışma, tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülüyor. Burası için ortak akıl ile değişik projeler oluşturulabilir. Buca trafiğini rahatlatacak projelerin de önü açılabilir” dedi.

    Tamamen kaldırılacak

    Kaya da, “Tamamıyla açık ve şeffaf bir süreç yürütülüyor. Siyasi olarak farklı görüş ve duruşa sahip olabiliriz. Bakanımız da en yakın zamanda İzmir’e gelip yerinde incelemelerde bulunacak. Hem cezaevinin kaldırılması hem de jandarma lojmanlarının içinden geçen imar yolunun açılması konusunda önemli gelişmeler var” diye konuştu.
    Buca’nın girişinde bir zamanlar ‘Cennet Buca’ya hoş geldiniz’ yazısının bulunduğunu ifade eden Kılıç ise, “Fitili ‘Hizmetin siyaseti olmaz’ diyerek Kaya ile birlikte ateşledik. Bakana, projemizi sunduk. Cezaevinin tümden kaldırılması konusunda çalışmalar yapılacağını da ifade etti” diye konuştu. l İZMİR DHA

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