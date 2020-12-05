Adaletli dönüşüm

Bayraklı Belediye meclisi, ilçe sınırları içindeki eski yapıların yıkılıp yenilerinin yapılması sırasında vatandaşın hak kaybını önleyecek kararı oy birliğiyle kabul etti. Sunduğu önerge ile tarihi karara öncülük eden Başkan Serdar Sandal, “Evi az hasarlı veya orta hasarlı ya da deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yurttaşlarımız, evlerini yıkıp yenisini yaparken herhangi bir hak kaybı yaşamayacak” dedi. Sadece Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahalleleri değil tüm Bayraklı’yı kapsayan bir karar aldıklarını ifade eden Sandal, şöyle konuştu:

600 hektar alan

“Alınan kararda, gerek kat sıkıştırma, gerek kapalı çıkma, gerek kooperatif veya farklı nedenlerden dolayı yapılacak konutlardaki hak kayıplarını önlemek ile ilgili plan notları var. Adalet Mahallemiz ile ilgili revizyon planlarımız zaten devam ediyordu. 60 Hektarlık Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini içine alan alanla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Bu 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanını 600 hektara çıkaracağız ve o alan Çay Mahallesi’ne kadar uzanacak. Revizyon çalışmaları Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman mahallelerini içine alacak 600 hektarlık alanda da devam ediyor.”

3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nü de kutlayan Sandal, “Çamkıran binamızı nasıl kreşe çevirdiysek, Özkanlar pazaryeri oluştuktan sonra da belediyemizin diğer birimlerini oradaki merkeze taşıyacağız ve Osmangazi hizmet binamızı tam anlamıyla engelli yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sadece engelli vatandaşlarımıza ait bir merkez oluşturacağız” dedi.