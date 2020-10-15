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    HaberlerEge Haberleri Adalı miniklere 5 bin hikâye kitabı
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    15.10.2020 - 00:05 |

    Adalı miniklere 5 bin hikâye kitabı

    Adalı miniklere 5 bin hikâye kitabı

    Fayton faaliyetlerini sonlandırun, haybulans ile Can Dostlar Defin Alanı’nı hizmete sokan Kuşadası Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yüz yüze eğitime başlayan ilköğretim çağındaki 5 bin öğrenci için hikâye kitabı bastırdı. Başkan Ömer Günel, iki arkadaşın hayvanlarla iletişimini anlatan kitabın dağıtımını Yeniköy İlköğretim Okulu’nda yaptı.

    Günel ile öğrenciler arasında neşeli diyaloglar da yaşandı. Başkan Ömer Günel, “Benim kim olduğumu biliyor musunuz?” sorusuna öğrencilerden “Hayır bilmiyoruz” diye yanıt alınca öğrencilere kendisini tanıtıp, görevleri hakkında bilgiler verdi.

    Kuşadası’nda geçen Poli ve Ena Yeni Arkadaşlar Ediniyor kitabı çevre kirliliğine de dikkat çekiyor.

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