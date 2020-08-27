'Ada’nın çehresi Günel’le değişti'

Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Türkiye eğitim sistemini ele aldığı köşe yazısında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sağlar, belediyenin okumayı özendiren ciddi çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.



‘Ne yapacağını biliyor’



Aydın Büyükşehir, Kuşadası Belediyesi ile Toplumsal Yayın Grubu işbirliğinde düzenlenen Kitap Fuarı’na katılmak üzere ilçeye gelen Sağlar, çağdaşlığı yakalamakta kararlı bir yerel yönetimle karşılaştığını ifade etti. Başkan Günel’in kısa zamanda önemli işler başardığını belirten Sağlar, şunları vurguladı:

“Kuşadası’nın çehresi değişmiş. Başarının altında CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetimi ile kadın kolları ve gençlik kollarının emeği var. Daha da önemlisi, başkanlar ve tüm parti örgütünün kucaklaşarak uyumlu bir çalışma içine girmeleri başarıyı getirmiş. Günel, zeki ve ne yapacağını bilen bir yapıya sahip.



Örgüte saygılı. Onlar olmadan başarılı olmasının mümkün olmadığının farkında. Ortak akla inanıyor. İyi bir kadro kurmuş. Arı gibi çalışıyorlar.” Belediye Başkanı Günel de, Sağlar’a teşekkür etti, Kuşadası’na en iyi hizmeti götürmek