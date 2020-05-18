Ada’nın çekim gücü

Aydın’a giriş çıkış yasağının kaldırılması ve havaların aniden ısınmasıyla 72 bin araç, turizm cenneti Kuşadası’na geldi. Sezon öncesi tedbirleri artırıp hazırlıklara devam eden belediye de yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın’ın Kuşadası ilçesine, beş günde 72 bin 660 araç giriş yaptı. Kaymakam Sadettin Yücel, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarından alınan verilere göre, 11-15 Mayıs’ta ilçeye Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke tarafından ise 61 bin 193 aracın giriş yaptığını belirtti.

Giriş yapan araç ve kişilerin tümünün ilçede kalmadığını belirten Yücel, giriş yapan araç sayısına yakın oranda çıkışın da olduğunu sözlerine ekledi.

Taksi durakları yenilendi

Koronavirüs ile yürüttüğü mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi de, ilçeyi turizm sezonuna hazırlıyor. Bu kapsamda kent estetiği açısından büyük önem taşıyan taksi duraklarının modern ve tek tip görünüme kavuşması için yenileme çalışmalarına başlandı. Özgün ve ödüllü tasarımı Etüt ve Proje Müdürlüğü’nce yapılan duraklardan ilkinin montajı Camikebir Mahallesi, Kemal Arıkan Sokak üzerine yapılarak taksici esnafının hizmetine sunuldu.

Kuşadası’nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Salgın tamamen kontrol altına alındığında Kuşadası yeni turizm anlayışının cazibe merkezi olacak. Misafirlerimize yaz sezonunda en iyi hizmeti sunacağız” diye konuştu. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten de, “Günel, seçim döneminde taksici esnafına verdiği sözü yerine getirdi” dedi.

Tek yön rahatlattı

Öte yandan yaklaşık 1.5 ay önce uygulamaya konan tek yön trafik projesi, şehir içi trafiğini oldukça akıcı bir hale getirdi. Projenin ilk 4 etabının tamamlandığını dile getiren Günel, “6. etap olan Atatürk Bulvarı ve Sahil projesi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak. Tek yön uygulamasındaki temel amaç, kent içindeki kesişimleri en az seviyeye indirip trafiğin kesintiye uğramadan saatte 35-45 km hız ile akışı sağlamak. Trafiği yavaşlatan engeller ortadan kaldırılacak çünkü kent merkezinde yeni yol açmak imkânsız” ifadelerini kullandı.