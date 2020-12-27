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    HaberlerEge Haberleri Ada’nın elinden tut
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    27.12.2020 - 00:00 |

    Ada’nın elinden tut

    ING Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü bu defa da örnek bir davranışa imza atıyor.

    Ada’nın elinden tut

    İzmir’de bir zincir markette yönetici olarak çalışan Koray Dalarslan ve anaokulu öğretmeni Burçin Dalarslan çiftinin 15 aylık kızı Ada’ya, 8 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Dalarsan çifti, Ada’nın yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirterek, başlattıkları bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü ve Sonperiyot48 adlı taraftar grubu sosyal medya hesaplarından yardım kampanyasına destek çağrısında bulundular.

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