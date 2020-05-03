03.05.2020 - 00:01 |
Ada’nın moral kaynağı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Kovid-19’la mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamaması sebebiyle Kuşadası Belediye Bandosu, vatandaşlara moral için sokak konserleri verdi.
Bayraklıdede ve İkiçeşmelik Mahalle sakinlerine çaldıkları marş ve şarkılarla moral veren bando, son bir ay içinde 40 kez performans sergiledi. Bandonun 1 Mayıs’ta son durağı, bandonun kurucularından İhsan Deveci’nin kızı Semra Hacıbekir Deveci’nin yaşadığı sokak oldu.
Türkiye’ye örnek
Babasına ait baritonu hala saklayan kızı Semra Deveci, babasının yadigarı olan bandonun kendilerine yaptığı sürpriz karşısında çok duygulandığını belirtti, “Bandomuz son 1 aydır tüm Kuşadası’nın moral kaynağı. Türkiye’de bir çok bando da bizi örnek alıyor dedi.
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