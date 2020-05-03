BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ada’nın moral kaynağı
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:01 |

    Ada’nın moral kaynağı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Kovid-19’la mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamaması sebebiyle Kuşadası Belediye Bandosu, vatandaşlara moral için sokak konserleri verdi.

    Ada’nın moral kaynağı

    Bayraklıdede ve İkiçeşmelik Mahalle sakinlerine çaldıkları marş ve şarkılarla moral veren bando, son bir ay içinde 40 kez performans sergiledi. Bandonun 1 Mayıs’ta son durağı, bandonun kurucularından İhsan Deveci’nin kızı Semra Hacıbekir Deveci’nin yaşadığı sokak oldu.

    Türkiye’ye örnek

    Babasına ait baritonu hala saklayan kızı Semra Deveci, babasının yadigarı olan bandonun kendilerine yaptığı sürpriz karşısında çok duygulandığını belirtti, “Bandomuz son 1 aydır tüm Kuşadası’nın moral kaynağı. Türkiye’de bir çok bando da bizi örnek alıyor dedi.

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber