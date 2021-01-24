Adanmışlık

Bazı anlar vardır ki, insan vücudu sizin tahmin ettiğinizden fazlasını kaldırabilir.

Andres Iniesta

En üst düzey oyuncu olmak için ne kadar futbol eğitimi gerekir? Antrenman rutininizin verimliliğine bağlı. Uzun ve kısa vadeli hedefler belirlemek şart. Futbolun nirvanasına ulaşmış, el eden, ders niteliğinde ufuk açıcı sözler... ‘Şampiyon Sözleri’ isimli kitabın bir yerinde yazarı Mümin Sekman şöyle diyor: “Profesyonellerin iyi bildiği ama amatörlerin anlamak istemediği bir şey: ‘Canın istemediğinde ne kadar antrenman yapıyorsun?’ Yetenek sadece başlangıç sermayesidir. Üzerine disiplin, çaba, metot, azim ve dayanıklılık eklemeniz gerekir. Profesyonel başarı, o işi sadece ‘canının istediğinde’ değil, hiç istemediğin anlarda yapmanı gerektirir.”

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Metin Abi (Oktay), İzmirspor’da oynadığı yıl 18 yaşındaydı. Bense 12 yaşında ortaokul öğrencisiydim. Hatay Bahçelievler’deki İzmirspor sahasının adı Talebe Çayırı idi. Metin Abili İzmirspor’un antrenman yaptığı günlerde okulu eker, antrenmanı izlemeye koşardım (Elbette Metin Abi’yi). Antrenmanların bitiminde oyuncular duşa yöneldiğinde; Metin Abi ile Seyfi Abi (Talay) sahada kalıp topları alır, kireçle kale resmi çizdirdikleri yüksek kale arkası duvarlarına sağ sol vuruşlarla yüzlerce nokta atışı yapardı. Döneminin iki ayağı ile kafa vuruşlarında etkili olan tek futbolcusudur Metin Oktay. Ve Seyfi Talay, kaleci olmasına karşın İzmirspor’un tüm penaltılarını kullanıp hepsini de gole dönüştürmüştür. Bütün bu birikim, yetenek o kireçle kale çizilmiş yüksek duvarın karşısında geçirilen saatlerin yorgunluğunun terinin karşılığıdır, ödülüdür.

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Altı yıl sonra 1968’de okul ekerek izlediğim o harika insanların tozunu kaldırdığı Talebe Çayırı’nın toprak alanındaydım. Tutkunu olduğum lacivert-beyazlı formayı artık kuşanmıştım ve de yaşamımda tanıma mutluluğuna ulaştığım güzel, büyük insan Seyfi Talay artık kaptanımdı. Kaptan o yıllarımızda bile idman sırasında diğer kalecileri sırayla karşısına alıp o muhteşem sağlı sollu vuruşlarıyla onları saatlerce topa tutardı. Bizlerse hocalarımızın bitiş düdüğüyle birlikte sıra kapmak için koşardık duşlara.

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Yıllar geçti, düşüncelerimde çok şey olgunlaştı, yeşerdi. Şu sıralar o kadar çok şey yapmak istiyorum ki... Ama yapamıyorum. Kaslarım izin vermiyor. Kaslarımın izin verdiği güçlü günlerimde düşüncelerim, odaklanma seviyem, durumu kavrama, anlama yetersizliğim nedeniyle, futbolu en iyi olmam gereken, olgun çağımda, 31 yaşımda bıraktım. Karşınıza çıkacak sorunlarla baş edebilmeniz için önceden hazırlığınız olmalı. Hazırlık, yakınmadan yaptığınız işe, delicesine tutkulu kendinizi adamaktır. Adanmışlık her şeydir. Çok şeydir. Bazıları yapmak ister, bazıları olmasını ister. Bazıları ise oldurur!

Esen kalın, iyi pazarlar.

Alıntılar

Beni satın alıyorsanız bir Ferrari satın alıyorsunuz demektir. Eğer bir Ferrari alıyorsanız deposuna en pahalı benzini koyarsınız. Otobana çıkıp gazı köklersiniz. Guardiola ise depoya dizel koyup patikada spin atıyordu. Bir Fiat almalıydı!

Futbolcu olmasaydım bir suçlu olurdum. Küçükken antrenmana gitmek için bisiklet çalardım.

Evet, Messi 4 Ballon d’Or ödülü kazandı. Ama hâlâ otomattan çikolata almak için tabureye çıkması gerekiyor.

Ronaldo şanslı bir adam, her seferinde en önden bilet bularak Messi’nin ödül alışını izleyebiliyor.

Zlatan İbrahimovic-Bir fenomen

Küçükken hiç harçlık almadım. Gazete taşıdım. Abim Mutlu’nun çalıştığı gazete dağıtım şirketinde ona yardım ettim. Uzun süre, anneme tanıdıkların verdiği, kullanılmış elbiseleri giydim. Marka, stil ve güzel olup olmaması söz konusu değildi. Kızlara ait pembe kazaklı fotoğraflarım da var. Annemin arkadaşlarından hediye aldığı elbiseleri giymek zorundaydım. En sevdiğim yemek, 55 cent karşılığında aldığım bir paket tost ekmeği ve Aldi’den bir euro’dan daha ucuza alınan ketçaptı. Günlerce bu beyaz ekmeğe ketçap sürerek sorunsuzca karnımı doyurdum. Annem bir okulda temizlikçi olarak çalışıyordu. Günde 2 vardiya işe gitmek zorundaydı... Başka çocuklar inanılmaz güzel evlerde oturuyordu. Servis tarafından şık ve güzel bahçeli evlerden alınıyordu. Kendi oturduğumuz evden utanıyordum. Servisi, evimizin bulunduğu Bornstrasse 30 adresi yerine birkaç metre yürüyüp sokağın öbür tarafında, en azından camları kırık olmayan binanın önünde bekliyordum.

Mesut Özil

Mümin Sekman’ın Şampiyon Sözleri adlı kitabından alıntıdır.





Şampiyon sözleri

Finaller oynamak için değil, kazanmak içindir. Alfredo Di Stefano

Bu oyunu seviyorum, çünkü her attığım giriyor. Ray Allen (Basketbolcu)

Eğer kolayı isteseydim Porto’da kalırdım. Güzel, mavi bir koltuk. Şampiyonlar Ligi kupası ve Tanrı vardı. Tanrı’dan sonra da ben. Jose Mourinho

Sonuç olmadan kalite anlamsızdır. Kalite olmadan alınan sonuçsa sıkıcıdır. Johan Cruyff

Bir maçı kaybetmemeye çalışmaktansa, kazanmaya çalışırken kaybetmeyi tercih ederim. Jürgen Klopp