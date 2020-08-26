Ada’ya 26 Mavi Bayrak

Kuşadası’nda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanan yerel plaj ve marina işletmeleri için tören düzenlendi.

İlçede, Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde ARYA A.Ş. tarafından işletilen 6 plaj ile 19 otel plajı ve 1 marina sahip oldukları bayrakları korudu, kriterleri yerine getiren dört plaj daha ödüllendirildi.

Ada’da, 21 olan Mavi Bayrak sayısı 26’ya yükseldi. Belediye Başkanı Ömer Günel ödülleri TÜRÇEV Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş’ın elinden aldı.

Kuşadası’nın Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirten Karataş, “Temiz plajları ve deniz suyuyla örnek bir kent. Kuşadası Belediyesi kentte plaj temizliğine oldukça önem gösteriyor” dedi. Gururlu olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel de, “Mavi Bayrağı almak yetmez, bunun devamlılığını sağlamak gerekir. Biz ilçemizde bunu sağlıyoruz. Bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyemiz’le yaptığımız anlaşma sayesinde 6 plajı birlikte işletmeye başladık. Mavi Bayrak sayımızı korumamız, uyumlu çalışmanın her alanda kazandırdığını gösteriyor. Bu yıl pandemi nedeniyle plajlarımızda yeni düzenlemeler yaptık. Tedbiri asla elden bırakmıyoruz” diye konuştu.