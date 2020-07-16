16.07.2020 - 00:01 |
Ada’ya hayran kaldı
İspanya’nın Barcelona şehrinden nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bisikletiyle dünya turuna çıkan Hector Marti (36), Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) misafiri oldu.
Doğayı ve yolculuk yapmayı çok sevdiğini belirten İspanyol gezgin, “Kuşadası’nın denizi çok temiz, Barcelona’da deniz bu kadar temiz değil. Dilek Yarımadası Milli Park’ı büyüleyici bir doğaya sahip.
Japonya’ya gidiyor
Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları gibi nesli tehlike altında olan hayvanlar beslenmek için Kuşadası Körfezi’ne geliyor. Selçuk’ta Efes Antik kentini ziyaret ettikten sonra Karadeniz’i gezip oradan İran, Hindistan üzerinden de Japonya’ya kadar ulaşmayı hedefliyorum” diye konuştu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kendisine dernek merkezimizi gezdirip bölgemizde nesli tehlike altında olan türleri ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık” şeklinde konuştu.