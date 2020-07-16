Ada’ya hayran kaldı

Doğayı ve yolculuk yapmayı çok sevdiğini belirten İspanyol gezgin, “Kuşadası’nın denizi çok temiz, Barcelona’da deniz bu kadar temiz değil. Dilek Yarımadası Milli Park’ı büyüleyici bir doğaya sahip.



Japonya’ya gidiyor



Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları gibi nesli tehlike altında olan hayvanlar beslenmek için Kuşadası Körfezi’ne geliyor. Selçuk’ta Efes Antik kentini ziyaret ettikten sonra Karadeniz’i gezip oradan İran, Hindistan üzerinden de Japonya’ya kadar ulaşmayı hedefliyorum” diye konuştu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kendisine dernek merkezimizi gezdirip bölgemizde nesli tehlike altında olan türleri ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık” şeklinde konuştu.