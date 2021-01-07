Ada’ya tam not

Bölgede 12 yıldır yaşayan Sharon Cook (68), “Bir haftalık tatil için gelmişim, yerleştim. Burası daha uygun fiyatlı ve insanları çok yardımsever. Türkiye, İngiltere’ye göre virüs tedbirlerinin alınması konusunda çok daha hızlı davrandı. Türkiye, hızlıca kısıtlama kararları aldı. Pandemi ortaya çıktıktan sonra İngiltere geç kaldı. Türkiye ise salgına karşı görevini daha iyi yaptı” dedi. Hollandalı Ada Vintover (61), “10 yıldır Kuşadası’nda yaşıyorum. Burada kendimi daha güvende hissediyorum” diye konuştu.



Kuşadası’nda ev satın alan Hollandalı Shack Devorse ise (66), “İnsanlar da kurallara uyuyor” dedi.