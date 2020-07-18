Aden’de yeni normal hayat

Merkez Müdürü Zeynep Demir, salgın sürecinde alınan önlemleri anlattı, “İlk vakanın açıklandığı günden beri Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ile bağlı bulunduğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı tedbir önlemleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda tüm genelgeleri azami özenle takip ettik” dedi. Bu süreçte 14 günlük vardiyalı çalışmaya dönüldüğünü kaydetti, “Huzurevi çalışanlarının fedakarca çalışmalarının yanı sıra, huzurevi sakinleri ve onların ailelerinin anlayışı, işbirliği ve fedakarlığı sayesinde de başarılı bir sınav verildi” diye konuştu.

‘Acele edin’

Demir, salgın sürecinde yaşlıların bağışıklık sistemini güçlendirecek öğünlerin uzmanlar tarafından hazırlandıklarını vurguladı. Önlem amaçlı durdurulan yaşlı kabulünün yeniden başladığını belirten Demir, “Huzurevimizde çok az sayıda boş odamız mevcut. Kısa bir sürede dolma ihtimaline katılmak isteyenlerin acele etmesinde fayda var” şeklinde konuştu.