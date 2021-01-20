Adeta gelinlik gibi örttü...

Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte Denizli merkezde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Askeri Yol, Ulus Caddesi, Ali Marım Bulvarı, 29 Ekim Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Uğur Mumcu Caddesi’nde yoğun mesai yapan ekipler, ilçelerde de teyakkuza geçti. Bu kapsamda, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleşti.

Yeşil alanların beyaz gelinlikle buluştuğu eşsiz manzaralar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtünün kapladığı parklara giden vatandaşlar karın keyfini çıkartırken bol bol hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi. Başkan Osman Zolan, tüm ekiplere teşekkür etti, “Karın, beyaz bereketin verimli topraklarımızla buluşması ayrı bir güzellik oldu. Çok şükür kar yağışından dolayı şehrimizde ciddi bir sıkıntı yok. İnşallah bu bereket yağmaya devam eder” diye konuştu.