15.03.2020 - 00:02 |
Adı yaşatılıyor
Kuşadası’nın ‘Mavi İnsan’ adıyla tanıdığı, şair ve yazar Mustafa Veli’nin adı Türkmen Mahallesi’nde bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Meclis üyeleri Evrim Karakoz, Barış Altıntaş ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in üçlü teklifiyle Türkmen Mahallesi’ndeki Varlık Sokak’ın adı, Mustafa Veli Sokak olarak değiştirildi. Veli, 2018’de İzmir’de, yaşamını yitirmişti.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.