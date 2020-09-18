‘Adım atalım’ çağrısı

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında gerçekleştirilen, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası Programı’ tanıtım toplantısı, Uşak Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda düzenlendi.

Bu yıl teması ‘Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olan hafta kapsamında mesaisine yürüyerek giden Başkan Mehmet Çakın, dünyanın kaybolan doğal dengesinin yeniden kazanılması adına bu tür çalışmaların önemli bir birlikteliğin kapılarını araladığını belirtti. Dünyayı saran bir diğer sorunun da 700 milyonluk bir rakamla obezite olduğunu dile getiren Çakın, “Yürümenin hiçbir maliyeti yokken, bireysel otomobillerin hem yakıt olarak vatandaşımıza hem de dünya için doğamıza faturası oldukça yüksektir. Sağlık için, doğamız için, kaliteli bir yaşam için hareketlilik zaruri bir ihtiyaçtır. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız yayalaştırma, doğanın korunması projeleri ve spor etkinliklerinde sağlıklı bir Uşak amaçladık” diye konuştu.