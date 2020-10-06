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    06.10.2020 - 00:03 |

    Adımlar eğitime

    Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) sayıları milyonları bulan gönüllüleriyle birlikte lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklara kaynak ve farkındalık yaratmak için birçok platformda bulunmaya devam ediyor.

    Adımlar eğitime

    Koşar Adım LÖSEV Gönüllüleri bu yıl Maraton İzmir’de adımlarını, vakfa kayıtlı Anadolu’daki lösemili çocukların salgın sebebiyle gidemedikleri okullarına uzaktan eğitimle katılabilecekleri materyal desteğini sağlamak için attı. Kampanyayla 1500 çocuğa tablet, bilgisayar, televizyon gibi meteryaller sağlanması hedeflendi.

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