‘Adını altın harfle yazdı’

30 Ağustos’un 98. yıl dönümü Bergama Şehitliği’nde anma töreni ardından Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreniyle kutlandı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen törenlerde Garnizon Komutanlığı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri şehtlik anıtına ve Atatürk anıtına bırakıldı. Başkan Hakan Koştu, “Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı bugünü yad etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.