BİST1.0790.00EURO8.820.65USD7.340.04ALTIN465.270.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Adını altın harfle yazdı’
    ABONE OL
    01.09.2020 - 07:00 |

    ‘Adını altın harfle yazdı’

    30 Ağustos’un 98. yıl dönümü Bergama Şehitliği’nde anma töreni ardından Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreniyle kutlandı.

    ‘Adını altın harfle yazdı’

    30 Ağustos’un 98. yıl dönümü Bergama Şehitliği’nde anma töreni ardından Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreniyle kutlandı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirilen törenlerde Garnizon Komutanlığı, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri şehtlik anıtına ve Atatürk anıtına bırakıldı. Başkan Hakan Koştu, “Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı bugünü yad etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İslam’ın azmi engel tanımadı

    İslam’ın azmi engel tanımadı

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    Ayrılmak istedi diye öldürüldü

    Ayrılmak istedi diye öldürüldü

    Sıradaki Haber