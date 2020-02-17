Adnan Menderes’e bahar havası geldi

Aydın’ı güzelleştirmek için yılın her mevsimi çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler’in en önemli caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar, çiçeklerin önünde özçekim yapmayı ihmal etmedi.