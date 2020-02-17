17.02.2020 - 00:02 |
Adnan Menderes’e bahar havası geldi
Aydın’ı güzelleştirmek için yılın her mevsimi çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler’in en önemli caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar, çiçeklerin önünde özçekim yapmayı ihmal etmedi.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.