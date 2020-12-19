Adnan Menderes’in kazananları seçildi

Koçarlı Belediyesi’nin Adnan Menderes Üniversitesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’ konulu resim ve şiir yarışması sonuçları açıklandı. Vaveyla şiiriyle Keziban Nur Şimşek birinci oldu, resim kategorisinde de Emine Fida Rüzgar, ilk sıraya yerleşti. Başkan Nedim Kaplan, “Adnan Menderes’e olan vefamızı göstermek istedik” dedi.