Aeneas’a tam destek

Telekonferans üzerinden yapılan toplantıya enstitünün icra sekreteri Stefano Dominioni, proje uzmanı Carolina Clark, İtalyan Kültür Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Sandra Gatti, belediyenin kurucu üyesi olduğu Aeneas Rotası Derneği Başkanı Giovanni Cafireo da katıldı. Dominioni, Aeneas Kültür Projesi’nin olumlu sonuçlanması için tam destek verileceğinin altını çizdi. Başkan Arslan da teşekkür ederek proje dosyasını temmuz ayında teslim edeceklerini söyledi.