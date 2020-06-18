18.06.2020 - 00:03 |
Aeneas’a tam destek
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türkiye’de ilk Arkeolojik Kültür Rotası olmasıyla tanınan “Aeneas Kültür” projesiyle ilgili Lüksemburg’daki Kültür Rotaları Enstitüsü ve İtalya Kültür Bakanlığı temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Telekonferans üzerinden yapılan toplantıya enstitünün icra sekreteri Stefano Dominioni, proje uzmanı Carolina Clark, İtalyan Kültür Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Sandra Gatti, belediyenin kurucu üyesi olduğu Aeneas Rotası Derneği Başkanı Giovanni Cafireo da katıldı. Dominioni, Aeneas Kültür Projesi’nin olumlu sonuçlanması için tam destek verileceğinin altını çizdi. Başkan Arslan da teşekkür ederek proje dosyasını temmuz ayında teslim edeceklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.