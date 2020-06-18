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    HaberlerEge Haberleri Aeneas’a tam destek
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    18.06.2020 - 00:03 |

    Aeneas’a tam destek

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türkiye’de ilk Arkeolojik Kültür Rotası olmasıyla tanınan “Aeneas Kültür” projesiyle ilgili Lüksemburg’daki Kültür Rotaları Enstitüsü ve İtalya Kültür Bakanlığı temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

    Aeneas’a tam destek

    Telekonferans üzerinden yapılan toplantıya enstitünün icra sekreteri Stefano Dominioni, proje uzmanı Carolina Clark, İtalyan Kültür Bakanlığı temsilcisi Arkeolog Sandra Gatti, belediyenin kurucu üyesi olduğu Aeneas Rotası Derneği Başkanı Giovanni Cafireo da katıldı. Dominioni, Aeneas Kültür Projesi’nin olumlu sonuçlanması için tam destek verileceğinin altını çizdi. Başkan Arslan da teşekkür ederek proje dosyasını temmuz ayında teslim edeceklerini söyledi.

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