AFAD battaniyeleri Basmane’den çıktı

1304 Sokak’ta parkyeri olarak kullanılan boş alanda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) logolu battaniye satışı yapıldığına ilişkin ihbarı değerlendiren ekipler, baskında İzmir depreminde evleri yıkılan veya hasar gördüğü için deprem çadırlarında yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için temin edilen battaniyelerin satılığa çıkarıldığını gördü. Seyyar satıcılar hakkında işlem yapıldı, alanda bulunan battaniyeler Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ait depolara götürüldü. Başkan Abdül Batur, “Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşerilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız” dedi. Kişinin, Basmane’de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu ortaya çıktı. Özçakı, deprem bölgesinden yaklaşık 3 bin battaniye aldığını, bunların 15-20 tanesinin AFAD’a ait olduğunu söyledi, “İmha edilecek olan malzemeyi ben geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum” diye konuştu.