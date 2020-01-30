Afet sonrası toplanma alanları artırıldı

Gaziemir Belediyesi, ilçede olası bir afette yurttaşların toplanacakları alanların sayısının artırıldığını, 100 bin kişiye yönelik 38 nokta olduğunu açıkladı. Belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bir harita paylaştıklarını anlatan Başkan Halil Arda, “Gaziemir’de hem yeşil alanları genişletmek hem de afet durumunda halkımızın sığınacağı alanları çoğaltmak için çalışıyoruz” dedi.