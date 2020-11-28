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    HaberlerEge Haberleri Afetlerde Marmaris susuz kalmayacak
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Afetlerde Marmaris susuz kalmayacak

    Marmaris Belediyesi, deprem gibi afet anlarında kullanılmak üzere deniz suyunu içme suyuna çeviren, mobil ‘Acil Durum Deniz Suyu Arıtma Sistemi’kurdu.

    Afetlerde Marmaris susuz kalmayacak

    Marmaris Belediyesi, deprem gibi afet anlarında kullanılmak üzere deniz suyunu içme suyuna çeviren, mobil ‘Acil Durum Deniz Suyu Arıtma Sistemi’kurdu. Denize kıyısı olan bölgelerde oluşabilecek bir afette bölgenin su ihtiyacını temin etmeye yönelik olarak Marmaris Belediyesi Afet Danışmanı Selma Kılıç ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tasarlanan, Seamar (Watermaker) ve Sembol Turizm ve Otelcilik’in katkılarıyla hayata geçirilen sistemin tanıtımı Atatürk Meydanı’nda yapıldı. Başkan Mehmet Oktay tarafından tanıtılan sistemde denizden çekilen sular arıtılıp damacanalara aktarıldı. Oktay ve tanıtıma katılanların tadımını da yaptığı cihazın arıttığı suyun içilebilir olup olmadığı ise tahlillerle belirlenecek.
    400 litre kapasite
    Sistemin saatte 400 litreye yakın deniz suyunu kullanılabilir suya dönüştürebildiğini anlatan Oktay, “Mobil hastaneler veya kurtarma ekiplerinde ihtiyaçları karşılamak için de su tedariğinin sağlanması çok önemli” dedi.

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