Afette ilk müdahale MAK ekiplerinden

Çiğli Belediyesi, olası doğal afetlerle hızlı ve sistematik olarak mücadele edilmesi amacıyla Mahalle Arama ve Kurtarma (MAK) ekiplerinin kurulmasına yönelik çalışmalar başlattı. Muhtarlıklara gönderilen yazıda, vatandaşlara temel afet bilinci eğitimleri verileceği, Mahalle Arama ve Kurtarma ekipleri kurulacağı ifade edildi. Başkan Utku Gümrükçü, “Doğal afetlerde ilk olarak MAK ekiplerimiz müdahale edecek” dedi.