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    HaberlerEge Haberleri Ağaç eve kaçtılar!
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    28.03.2020 - 07:00 |

    Ağaç eve kaçtılar!

    Manisa’da üç arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Spil Dağı Milli Parkı’ndaki arazilerine ağaç ev yaptı.

    Ağaç eve kaçtılar!

    7 gündür yaşamlarını burada sürdüren gençler, salgın geçene kadar burada kalmakta kararlı olduklarını söyledi. Elektrik teknisyeni Alihan Sayılır (26) ve beyaz eşya üretimi yapan fabrikada çalışan arkadaşları Semih Yiğit (27) ve Ertürk Akpınar (25), Spil Dağı Milli Parkı mevkisinde bulunan tapulu arazi üzerinde ağaç ev yaptı. 3 arkadaş doğaya zarar vermeden titizlikle 2 hafta süren çalışmalarının ardından 7 metre yükseklikteki ağaç evin yapımını tamamladı. Ağaç eve yerleşen gençler, salgın geçene kadar burada kalmakta kararlı olduklarını anlattı.

    2 aydır hazırlıyorlardı...

    Alihan Sayılır, “Biz arkadaşlarımızla aslında bu projeyi 2 aydan bu yana hazırlıyorduk. Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte, projemizi hızlandırdık” dedi. 

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