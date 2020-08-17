Ağacın geliriyle tasarım eğitimi verdiler

Milas’ta 3 bin yıllık zeytin ağacından elde edilen gelirle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere robot tasarımı eğitimi verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk tarafından asırlık ağaçlarının geleceğe aktarılması amacıyla “Robotik İlham Projesi” hayata geçirildi. “Ata Ağaç”tan elde edilen gelirle farklı konularda eğitim verildi. Tasarımlar, Kazıklı Mahallesi’nde sergilendi. Öğrencilerle sohbet eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, gelecek yıllarda düzenlenecek teknofeste bir takım halinde çıkmaları için destek vereceklerini belirtti. Törene Arslan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. l AA