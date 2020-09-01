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    01.09.2020 - 07:00 |

    Ağızdaki mikroplara dikkat!

    Kolorektal cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Cem Terzi, ağız ve dişetlerinin sağlık için çok önemli olduğuna belirtti, “Bilimsel araştırmalar, ağızdaki bazı mikropların artışının, bağırsaklardaki bağışıklık sistemine zarar verdiğini ve alerjiden romatizmaya birçok hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

    Ağızdaki mikroplara dikkat!

    Kolorektal cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Cem Terzi, ağız ve dişetlerinin sağlık için çok önemli olduğuna belirtti, “Bilimsel araştırmalar, ağızdaki bazı mikropların artışının, bağırsaklardaki bağışıklık sistemine zarar verdiğini ve alerjiden romatizmaya birçok hastalığa neden olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, akciğer ve meme kanserinden sonra en çok görülen tür olan kalınbağırsak kanserinin de ağızdaki mikroplarla ilgili olduğunu gösteriyor” dedi.
    2 binden fazla sayıda mikrop türü barındıran bağırsakların, besinleri sindirerek vitamin gibi yararlı maddeler ürettiğini dile getiren Prof. Dr. Terzi, “Bu mikroplar, zararlı maddeleri yok eder, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bağırsaktaki mikrop sayısı ve çeşidi bozulursa, sağlıklı mikroplar kaybolur ve çeşitli hastalıklar oluşur” vurgusunu yaptı; ağız ve diş sağlığı için, sigara ve tütün ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

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